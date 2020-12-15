Ученые предложили бороться с одиночеством при помощи шума

Одинокие люди предпочитают громкую музыку.

Ученые из Университета Джеймса Кука провели исследования и выяснили, что при помощи громких звуков одинокие люди пытаются бороться с этим чувством. Результаты исследования были опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Отмечается, что одинокие люди предпочитают более громкую музыку. Участвовали в исследовании порядка 2 тыс. человек из разных стран. Всего было проведено 12 экспериментов. Они показали, что громкие звуки заставляют людей чувствовать себя ближе к другим и физически, и психологически. А вот после социальной изоляции люди предпочтение стали отдавать шуму.

Предполагается, что громкие звуки создают социальную атмосферу. Кроме того, громкие звуки могут напоминать о событиях и людях. Таким образом, шум может быть даже полезен. С его помощью предлагают бороться с чувством одиночества.

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