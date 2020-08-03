Ученые получат возможность предсказывать изменения климата на пять лет вперед. Об этом сообщает Geophysical Research Letters.
Исследователям удалось доказать, что изменения в европейском климате можно предсказать по ряду факторов. Ученые изучили возможность использования связанных с ветром данных для прогнозирования изменения температуры поверхности воды в северной части океана. Благодаря этому, специалисты смогут узнать, каким будет климат через несколько лет. Это способствует увеличению научного прогресса в области климатологии и развитии методов, используемых для прогнозирования погоды.
Примером является явление Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана, которое наблюдается каждые два года. Спрогнозировать его можно было за два месяца.
- Аника Рентс, исследователь из центра ГЕОМАР
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Видео: Youtube/Dameoz
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