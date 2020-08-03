Специалисты долгое время наблюдали за температурой поверхности северной части Атлантического океана.

Ученые получат возможность предсказывать изменения климата на пять лет вперед. Об этом сообщает Geophysical Research Letters.

Исследователям удалось доказать, что изменения в европейском климате можно предсказать по ряду факторов. Ученые изучили возможность использования связанных с ветром данных для прогнозирования изменения температуры поверхности воды в северной части океана. Благодаря этому, специалисты смогут узнать, каким будет климат через несколько лет. Это способствует увеличению научного прогресса в области климатологии и развитии методов, используемых для прогнозирования погоды.

Примером является явление Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана, которое наблюдается каждые два года. Спрогнозировать его можно было за два месяца. - Аника Рентс, исследователь из центра ГЕОМАР

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Видео: Youtube/Dameoz