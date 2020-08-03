Специалистам удалось доказать, что он появился еще в 1948 году.

Биологи обнаружили 70-летнего предка COVID-19. Об этом сообщает научный журналист Nature Microbiology.

В исследовании сказано, что предшественник SARS-CoV-2 активно существовал до 1982 года. Переносчиком возбудителя были летучие мыши. Вирус распространялся по всему Южному Китаю. SARS-CoV-2 мог прикрепляться к поверхности клеток хозяина.

Напомним, что 31 декабря 2019 года Китай объявил о начале эпидемии неизвестного типа пневмонии. Позднее стало известно, что первая вспышка COVID-19 была в Ухане на продуктовом рынке.

Ранее мы сообщили, что СМИ сообщили о неподсудности солдат США на территории Польши.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)