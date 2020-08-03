В материале сказано, что в случае нарушения польского законодательства, американские солдаты не будут нести ответственность, даже если преступление не будет связано с исполнением служебных обязанностей.

СМИ сообщили о неподсудности солдат США на территории Польши. Об этом сообщает польский портал Onet.

Портал сообщает, что речь идет даже о грабежах, налетах, изнасилованиях и дорожно-транспортных происшествиях в состоянии алкогольного опьянения. Издание уточняет, что последние несколько месяцев были "очень горячими" для министра иностранной обороны Мариуша Блащака. На данный момент польское правосудие может преследовать и наказывать солдат по местному законодательству, за исключение случаев, когда иностранный военный совершает преступление в ходе исполнения служебных обязанностей.

Издание уточняет, что американские солдаты будут выведены из-под польской юрисдикции, если соглашение окажется ратифицированным. Тех, кто будет нарушать законодательство задержат и увезут на свою базу. После этого, злоумышленников доставят в США и там будут судить.

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Видео: Youtube/Poland In