Партия предлагает вернуться к "дореформенному" возрасту выхода на пенсию.

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на лидера партии "Справедливая Россия", депутата Госдумы Сергея Миронова.

Миронов отметил, что граждане имеют право на социальную пенсию при достижении 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Он уточнил, что правительство, которое выступало "за" повышение пенсионного возраста, ушло в отставку и теперь у властей есть шанс вернуть все, как было раньше.

Парламентарий считает, что вернуть доверие людей к власти можно, если они поступят по совести и закроют вопрос о пенсионном возрасте.

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Видео: Youtube/Московская городская Дума