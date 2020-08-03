Денис Проценко рассказал подробности визита Путина в Коммунарку

Проценко подчеркнул, что для него визит президента стал «абсолютным сюрпризом».

Главврач клиники Денис Проценко рассказал подробности визита Владимира Путина в Коммунарку. Об этом пишет "Российская газета".

Визит главы государства и мэра Москвы Сергея Собянина состоялся 24 марта. По словам Проценко, больница ждала "в гости" только мэра столицы, но спустя время ему доложили, что к медучреждению подъехал Aurus. С утра главврач был в институте Склифосовского на совместном обходе с директором Склифа академиком Сергеем Петриковым. Телефонов у медиков с собой не было, так как они находились в "красной зоне". Когда они вернулись из "красной зоны", Проценко перезвонил Собянину. Тот сказал, что хочет поговорить с ним в Коммунарке.

Медсестры и врачи видели президента в приемном отделении и в реанимации, но только из вечерних новостей узнали кто поблагодарил их за работу и пожелал держаться.

Ранее мы сообщили, что Песков оценил информацию о сворачивании переговоров по Донбассу.

Видео: kremlin.ru