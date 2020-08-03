Он опроверг данную информацию и заверил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак такого не писал и не говорил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил информацию о сворачивании переговоров по Донбассу.

Недавно появилась информация о том, что Козак направил письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Украины и Франции. В письме он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Песков уточнил, что в работе задействованы МИД государств, контактные группы и помощники глав государств. Он отметил, что работа будет продолжаться.

Ранее мы сообщили, что Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии.

Видео: Youtube/Украина • РУ