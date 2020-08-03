Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил информацию о сворачивании переговоров по Донбассу.
Недавно появилась информация о том, что Козак направил письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Украины и Франции. В письме он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
Песков уточнил, что в работе задействованы МИД государств, контактные группы и помощники глав государств. Он отметил, что работа будет продолжаться.
Ранее мы сообщили, что Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии.
Видео: Youtube/Украина • РУ
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