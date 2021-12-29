Ученые определили примерный возраст камня под памятником Петру I

Было исследовано более 20 минеральных проб.

Ученые из СПбГУ и Горного университета провели исследование и выяснили, что возраст Гром-камня, пьедестала "Медного всадника", составляет 1,5-1,6 млрд лет. Об этом сообщает "РИА Новости".

Всего было исследовано более 20 минеральных проб с поверхности пъдесала. Однако вопрос о наличии в граните Гром-камня топаза пока остается открытым.

Этот минерал обнаруживается в гранитах Выборгского массива, поэтому проверить сходство Гром-камня с такой породой было бы важно, —сообщили учёные.

Все еще остается под вопросом и место происхождения Гром-камня. Известно, что гранитный монолит был найден в окрестностях деревни Лахта под Петербургом.

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