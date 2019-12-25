Ученые описали эволюцию коронавируса

Ношение масок в два раза сокращает риск заражения коронавирусом.

Ученые из Университета Мэриленда описали эволюцию коронавируса и отметили, что он развивается, чтобы лучше распространяться по воздуху. Статья была опубликована в Clinical Infectious Diseases.

Исследователи подчеркивают, что инфицированные штаммом "альфа" выдыхают в воздух в 100 раз больше вируса, чем инфицированные уханьским вариантом COVID-19. Таким образом штамм "альфа" оказался в 18 раз заразнее предыдущих штаммов.

С мая 2020 года по апрель 2021-го биологи изучили данные 49 человек, инфицированных "альфа" и более ранними штаммами вируса. У части из них симптомов заболевания не было вовсе, а некоторые болели коронавирусом в легкой форме. Исследователи стали анализировать качество воздуха, выдыхаемого больными в специальный аппарат Gesundheit-II. Они дышали в маске в ечение 30 минут и столько же без нее. Оказалось, что количество вируса, выдыхаемого зараженным штаммом "альфа", было в 43-100 раз больше, чем у остальных штаммов.

Ученые считают, что "дельта"-штамм еще более адаптирован для распространения по воздуху. Отмечается, что маски в два раза сокращают риск заражения коронавирусом.

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