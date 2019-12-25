Ученые оценили риски бессимптомной передачи коронавируса

Бессимптомные носители составляют от 30 до 45% от всех инфицированных.

Эпидемиологи из американского университета Нотр-Дам сравнили риски вторичной передачи коронавируса среди бессимптомных, симптоматических и пресимптоматических больных COVID-19. Результаты исследования опубликовали сервере препринтов medRxiv.org.

Отмечается, что от 30 до 45% от всех инфицированных составляют бессимптомные носители. Однако ученые до сих пор не знают, какой вклад они вносят в распространение инфекции. Для того, чтобы это понять, ученые провели исследование. В нем участие приняли порядка 13 тыс. студентов.

Так, симптоматические больные больше всего вируса выделялаи на четвертый день после заражения. У пресимтоматических и бессимптомных носителей коэфициент был ниже. При этом через пару недель у симптоматических коэфициент составлят 25%, а а у бессимптомных 19%.

В связи с этим ученые сделали вывод, что меры безопасности необходимо соблюдать даже в том случае, если нет никаких подозрение на заболевание

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