В России ожидается снижение цен на мясо и птицу

Темпы прироста объемов воспроизводства восстанавливаются.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал ТАСС, в России могут снизиться цены на мясо и птицу.

Он отметил, что в настоящее время в стране стали быстро восстанавливаться темпы прироста объемов производства мясной продукции.

Это не только стабилизирует цены, но в перспективе даже, я думаю, приведет к снижению цены, — сказал он.

Ранее мы писали, что в России могут вырасти цены на соль. Дело в том, что поставщики столкнулись с дефицитом полувагонов для перевозки.

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