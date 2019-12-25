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В России ожидается снижение цен на мясо и птицу
Сегодня, 10:26
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В России ожидается снижение цен на мясо и птицу

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Темпы прироста объемов воспроизводства восстанавливаются.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал ТАСС, в России могут снизиться цены на мясо и птицу.

Он отметил, что в настоящее время в стране стали быстро восстанавливаться темпы прироста объемов производства мясной продукции.

Это не только стабилизирует цены, но в перспективе даже, я думаю, приведет к снижению цены, — сказал он.

Ранее мы писали, что в России могут вырасти цены на соль. Дело в том, что поставщики столкнулись с дефицитом полувагонов для перевозки. 

Фото: pixabay

Теги: рост цен на продукты в россии, снижение цен на мясо и птицу
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Прокушева Виктория
Сегодня 15:48

Что-то верится с трудом, ну или максимум на 1%

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