В России ожидается снижение цен на мясо и птицу

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал ТАСС, в России могут снизиться цены на мясо и птицу.
Он отметил, что в настоящее время в стране стали быстро восстанавливаться темпы прироста объемов производства мясной продукции.
Это не только стабилизирует цены, но в перспективе даже, я думаю, приведет к снижению цены, — сказал он.
Ранее мы писали, что в России могут вырасти цены на соль. Дело в том, что поставщики столкнулись с дефицитом полувагонов для перевозки.
Фото: pixabay
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Что-то верится с трудом, ну или максимум на 1%