ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей из-за роста цен

Ведомство проверит, имеет ли быть место необоснованное повышение цен на товары.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку крупнейших торговых сетей в стране после обращения россиян из-за роста цен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, ведомство проверяет ритейлеров на предмет монопольного сговора. Рейды проходят в сетях Х5 Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Лента" и "Магнит".

Сотрудники ведомства проверят ценообразование и попытаются понять, имеет ли место необоснованное повышение цен на товары. Если в ходе проверке это подтвердится, то ритейлеров оштрафуют на крупную сумму, им придется заплатить до 15% от годовой выручки.

Пресс-служба сообщает, что в 2020 года оборот проверяемых организаций составил более 4 трлн рублей.

Фото: pixabay