В России могут вырасти цены на соль

Все дело дефиците полувагонов.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков в письме министру транспорта Виталию Савельеву заявил, что с дефицитом полувагонов для перевозки столкнулись производители соли. В связи с этим могут возникнуть проблемы с поставками и вырасти цены на соль, пишет "Коммерсант".

На конец марта 2021 года на железнодорожной сети было 577,73 тысяч полувагонов при потребности рынка в 430—450 тысяч единиц […] есть риски срыва поставок соли пищевым предприятиям, — сказал он.

Востриков подчеркнул, что если ставки на полувагоны вырастут, то цены на соль для потребителей станут выше. Дело в том, что в себестоимости продукта логистика играет большую роль.

Данную информацию подтвердили и в "Руссоли", пишет издание.

Дальнейшее неудовлетворение потребности различных отраслей может привести к сокращению запасов соли до критического уровня, — сообщили в компании.

Ранее мы писали, что российские банки смягчают условия для выдачи кредитов и ипотеки. Некоторые из финорганизаций снизили минимальный возраст.

Фото: pixabay