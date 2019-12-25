В России банки смягчают условия по выдаче ипотеки

Был увеличен максимальный возраст для оформления кредита.

Российские банки снизили минимальный возраст заемщика, а также увеличили максимальный возраст для оформления кредита. Об этом пишут "Известия".

Так, например, в 2021 году Абсолют банк максимальный возраст созаемщика увеличил до 70 лет. Ранее максимальный возраст составлял 65 лет.

Как отметил директор департамента розничных продуктов финансовой организации Виталий Костюкевич, родители, которые находятся на пенсии, смогут вместе с детьми брать кредит.

В 2020 году Сбербанк сократил для заемщиков минимальное количество полученных на текущем месте работы зарплат. Заемщику теперь нужно будет предоставить данные по зарплате за первый месяц работы.

А вот ВТБ в 2021 году снизил минимальный возраст заемщика. Теперь он составляет 18 лет, ранее кредиты выдавали с 21 года.

Ране мы писали, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал с осторожностью относиться к налоговым изменениям в России.

Фото: Piter.TV