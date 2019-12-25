Глава СП оценил предложения Минфина.

Российский глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал с осторожностью относиться к налоговым изменениям в России. Об этом чиновник сообщил журналистам во время общения с журналистами в Вене. В ближайшее время СП даст комментарий в отношении инициатив Минфина РФ о необходимости увеличения налогов. Эксперт объяснил, что при рассмотрении прогноза федерального бюджета на три года чиновники из специальной комиссии министерства финансов заявили о необходимости увеличении собираемости налогов на 400 млрд рублей.

Ряд предложений, связанных с индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, на мой взгляд, не дадут того эффекта, на который Минфин рассчитывает, в силу высокой исчерпанности этих мер для повышения налогов. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Кудрин полагает, что по акцизам на табак по стране собираемость и так очень высокая. Он заявил, что дополнительное повышение налогов будет связано с увеличением завоза продукции из соседних стран ЕврАзЭС, в которых нет таких высоких акцизов. В связи с этим Москва не получит высоких доходов.

Счетная палата подала заявку на аудит продовольственной программы ООН.

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