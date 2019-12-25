  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кудрин призвал с осторожностью относиться к налоговым изменениям в России
Сегодня, 9:27
538
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Кудрин призвал с осторожностью относиться к налоговым изменениям в России

0 0

Глава СП оценил предложения Минфина.

Российский глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал с осторожностью относиться к налоговым изменениям в России. Об этом чиновник сообщил журналистам во время общения с журналистами в Вене. В ближайшее время СП даст комментарий в отношении инициатив Минфина РФ о необходимости увеличения налогов. Эксперт объяснил, что при рассмотрении прогноза федерального бюджета на три года чиновники из специальной комиссии министерства финансов заявили о необходимости увеличении собираемости налогов на 400 млрд рублей.

Ряд предложений, связанных с индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, на мой взгляд, не дадут того эффекта, на который Минфин рассчитывает, в силу высокой исчерпанности этих мер для повышения налогов.

Алексей Кудрин, глава СП РФ

Кудрин полагает, что по акцизам на табак по стране собираемость и так очень высокая. Он заявил, что дополнительное повышение налогов будет связано с увеличением завоза продукции из соседних стран ЕврАзЭС, в которых нет таких высоких акцизов. В связи с этим Москва не получит высоких доходов.

Счетная палата подала заявку на аудит продовольственной программы ООН.

Фото: Совет Федерации

Теги: алексей, аудит, кудрин, минфин, налоговые изменения, счетная палата
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Щелконогов Игорь
Сегодня 11:42

У Кудрина наворовано на миллиарды рублей , по-этому он и не хочет повышения налога на роскошь . А пора бы .

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии