Ученые объяснили, как употребление салатов может довести до инсульта

Над вегетарианцами нависла большая угроза, чем над мясоедами.

Ученые объяснили, что употребление салатов может довести организм человека до инсульта. Причиной заболевания станет несбалансированное питание, которое не включает мясо. Об этом сообщили "АиФ" со ссылкой на замдиректора клиники МГУ профессора Симону Мацкеплишвили.

Риск получить геморрагический инсульт у вегетарианцев на 43% выше, чем у мясоедов. Вегетарианцы могут столкнуться с проблемами обмена веществ и повышения гомоцистеина в плазме крови. Это приведет к воспалению эндотелия (внутренней поверхности сосудов), что и вызовет инсульт.

По словам медиков, из-за отсутствия мяса человек недополучает необходимые аминокислоты. Также он лишается достаточного количества омега-3 жирных кислот, микроэлементов и витаминов B12 и D

Ранее Piter.tv писал о том, что просроченные продукты начнут отправлять на переработку.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Tasty