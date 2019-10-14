Просроченные продукты начнут отправлять на переработку

Истекший срок годности - не приговор. Продукты направят на создание кормов для животных и удобрения.

В Минпромторге России предложили просроченные продукты перерабатывать. Об этом сообщили "Известия". По данным агентства, ежегодно потребители выбрасывают около 700 тысяч тонн продуктов питания. Из них можно изготовить корма для животных или использовать как сырье и удобрения. В частности, из мяса и костей делать мясо-костную муку.

Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами комментирует проблему заместитель главы ведомства Виктор Евтухов

Сейчас в России истекший срок годности означает, что продукты опасны, их нужно уничтожить или отправить на свалку. По мнению специалистов, есть категории продуктов, которые сохраняют пищевую ценность даже за пределами срока годности. Среди них - соль, некоторые консервы, сухофрукты, зачерствевший хлеб при правильной утилизации.

Чиновники планируют создать понятие "вторичные ресурсы" и установить их критерии. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге нашли просрочку онкопрепаратов на 120 милн рублей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Vox, BBC London