Ученые обнаружили на Марсе останки дракона

Около треков NASA-ровера уфологи разглядели голову большой рептилии

Популярный уфолог Скотт Уоринг, изучая недавние фотографии с Марса, которые опубликовали NASA, обнаружил рядом с треками марсохода нечто похожее на голову дракона или другой крупной рептилии. Эту информацию опубликовали на портале Ufo Sightings Daily.

Уфолог разглядел голову дракона предположительно рядом со следами ровера и отметил, что NASA предпочли не делиться ни с кем информацией о находке и о возможной инопланетной жизни. Скотт Уоринг утверждает, это эту информацию намерено скрывают от общественности.

Ученый напоминает о случае, когда был обнаружен марсовый пончик (тоже похожий на камень), который появился на одной, но исчез на второй фотографии. Уоринг говорит, что он ушел, поэтому NASA также не обратили внимание на этот видеоматериал. По его мнению, каждый раз, когда они опровергают информацию, это делается для сокрытия правды.

Теорию о голове дракона некоторые поддержали, но большинство посчитали, что это обыкновенный камень.

Фото: Ufo Sightings Daily