Ученый назвал простой способ защититься от вирусов без лекарств

Ученые пришли к такому выводу, открыв белок, отвечающий за два основных процесса в организме.

Чем лучше человек спит, тем сильнее он защищен от различных инфекций, как бактериальных, так и вирусных. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин "Комсомольской правде".

Человек, который спит пять часов, может заболеть с большей вероятностью, чем тот, кто спит хотя бы семь часов. Ученые пришли к такому выводу, открыв белок, отвечающий за два основных процесса в организме, – борьбу с инфекциями и настройку глубокой стадии сна человека.

Ещё одно важное открытие: оказывается, нейродегенеративные заболевания могут быть своеобразным способом очистить мозг от "мусора" – продуктов переработки различных веществ. Толчком к развитию болезней в том числе может быть плохой сон. Речь идёт о болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

Витамин D способствует омоложению организма.

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