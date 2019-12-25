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Ученые назвали причину гибели мамонтов
Сегодня, 10:02
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Ученые назвали причину гибели мамонтов

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Версия, согласно которой мамонтов истребили люди, оказалась ошибочной.

Международная группа ученых из Финляндии, Великобритании и Испании назвали изменение климата причиной гибели мамонтов и мастодонтов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Ученые сделали вывод, что версия об истреблении мамонтов людьми является ошибочной. Исследователи выяснили, что мастодонты и мамонты вымерли в конце последнего ледникового периода. На протяжении миллиона лет продолжалась катастрофа, которая стала причиной вымирания этих животных.

Ученые исследовали экспонаты мастодонтов и мамонтов, которые находятся в мировых музеях.

Ранее мы писали о том, что к концу 21 века максимальная продолжительность жизни человека может составить 125-132 года. К такому выводу пришли американские ученые. 

Фото: pixabay 

Теги: вымирание мамонтов, ледниковый период
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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