Ученые назвали причину гибели мамонтов

Версия, согласно которой мамонтов истребили люди, оказалась ошибочной.

Международная группа ученых из Финляндии, Великобритании и Испании назвали изменение климата причиной гибели мамонтов и мастодонтов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Ученые сделали вывод, что версия об истреблении мамонтов людьми является ошибочной. Исследователи выяснили, что мастодонты и мамонты вымерли в конце последнего ледникового периода. На протяжении миллиона лет продолжалась катастрофа, которая стала причиной вымирания этих животных.

Ученые исследовали экспонаты мастодонтов и мамонтов, которые находятся в мировых музеях.

Ранее мы писали о том, что к концу 21 века максимальная продолжительность жизни человека может составить 125-132 года. К такому выводу пришли американские ученые.

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