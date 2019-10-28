Ученые выяснили, сколько будут жить люди к концу 21 века

Самым старым человеком считается француженка, которая умерла в 122 года.

Американские ученые считают, что к концу XXI века максимальная продолжительность жизни человека может составить 125-132 года. Статья была опубликована в журнале Demographic Research.

Самым старым человеком считается француженка Жанна Луиза Кальман. Она умерла в 1997 году, на тот момент ей было 122 года.

В настоящее время самым старым человеком считается Канэ Танака из Японии. Ей 118 лет.

Ученые из Вашингтонского университета (США) решили оценить максимальную продолжительность жизни людей к 2100 году. В этом им помогло статистическое моделирование. В него включили определенные параметры: развитие медицины, генетики и некоторые другие показатели.

В результате оказалось, что некоторые люди смогут прожить до 125 – 132 лет. Так, к концу столетия до 126 лет люди будут доживать с 89% вероятностью, 44% что человек доживет до 128 лет и 13%, что 130 лет.

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