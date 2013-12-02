Депутаты Петербурга хотят изменить "старость" на "возраст" в законе о пенсии

По словам Беликова, "инициатива исходила от женской части избирательниц". Они возмущались, что их в 60 лет называют старыми.

В пятницу, 18 ноября, председатель комитета по законодательству ЗакСа Всеволод Беликов предложил изменить наименовании пенсии "по старости" на "по возрасту". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Беликов отметил, что "по возрастной периодизации ВОЗ и ООН, пожилой возраст — от 60 лет до 74 лет, старческий — 75-90 лет, а старше 90 лет — долгожители". Он добавил, что сейчас пенсия называется "по старости" и выплачивается старшему поколению, при этом эти люди старости не достигли. По его словам, "инициатива исходила от женской части избирательниц". Они возмущались, что их в 60 лет называют старыми.

Депутат ЗакСа Денис Четырбок поддержал своего коллегу. Однако, как отметил Беликов, гарантировать поддержку любой инициативе на федеральном уровне невозможно.

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Фото: piter.tv

