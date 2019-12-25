Ученые выяснили, почему исчезла цивилизация майя

Все дело в изменении климата.

Специалисты Quaternary Science Reviews выяснили, почему исчезла цивилизация майя в низменном городе Ицан. Оказалось, что все дело в изменении климата.

Так, ученые проанализировали окаменелые фекалии на дне ближайшего озера. Цивилизация майя проживала в городе Ицан примерно 3300 лет назад. Однако цивилизация исчезла из-за засухи.

Было выделено три самых крупных периода неурожая. Это период между 90-280 годами нашей эры, между 730-900 годами нашей эры и во время засухи между 1350-950 годами до нашей эры, которая наименее изучена. В результате численность населения сильно сократилась в период с 400 до 210 года до н.э.

Ученые установили, что в качестве удобрений для растений майя использовали фекалии.

Ранее мы писали, что геологи предложили добывать ценные металлы из-под вулканов. Уже подбирается место для экспериментального бурения.

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