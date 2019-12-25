Ученые предлагают ценные металлы добывать из-под вулканов

Их можно извлекать из раствора.

Ученые из Оксфорда предложили ценные металлы добывать вулканов. Сообщается, что параллельно можно получать зеленую геотермальную энергию. Статья была опубликована в журнале Open Science.

Отмечается, что под действующим вулканом могут скапливаться большие объемы жидкости, которая богата металлами. Извлекать ресурсы из нее теоретически можно с гораздо меньшими затратами и ущербом природе, чем из каменной руды.

Богатые металлами растворы есть под действующими вулканами в Италии, Японии, Мексике, Индонезии и на Антильских островах, отметили геологи.

Однако для добычи металлов таким способом будут необходимы новые инструменты и технологии. Дело в том, что насыщенный раствор, разогретый иногда до плюс 450 °C, обладает высокой коррозионной активностью. Необходимо при этом оценивать риск, чтобы не спровоцировать извержение.

Сейчас ученые не считают, что риск велик, потому что растворы металлов залегают выше сердца вулкана. Ученые будут проверять это и уже подбирают место для экспериментального бурения.

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