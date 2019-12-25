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В России с начала года выросло производство электроэнергии
Сегодня, 12:49
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В России с начала года выросло производство электроэнергии

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В годовом выражении электропотребление за шесть месяцев этого года выросло на 5,1%.

С января по июнь 2021 года в России производство электроэнергии выросло на 6%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Оно составило 564, млрд кВт ч. Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК.

В годовом выражении электропотребление за шесть месяцев этого года выросло на 5,1% и составило 552,8 млрд кВт⋅ч.

Ранее мы писали, что в Москве не хватает мощности резервных госпиталей для лечения всех больных коронавирусом. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

Фото: pixabay 

Теги: производство электроэнергии, электропотребление
Категории: Новости России, Лента новостей,

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