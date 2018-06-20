Канадские ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) назвали идеальный завтрак для людей, больных диабетом второго типа. Об этом сообщает Medical Xpress.
Специалисты провели двухдневный эксперимент на добровольцах. В первый день испытуемым давали на завтрак омлет, на второй — овсяную кашу с фруктами. Каждые пять минут прибор на теле участников фиксировал уровень сахара в крови.
В итоге оказалось, что жирный и низкоуглеводный завтрак (омлет) помогает избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. Этот эффект сохранялся в течение всего дня, что стало неожиданностью для ученых.
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