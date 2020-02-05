Результаты показали, что у 3% матерей (1158 женщин) была обнаружена тяжелая форма послеродовой депрессии.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что учёные выяснили, что общая анестезия вызывает послеродовую депрессию. Соответствующие исследования провели специалисты из Колумбийского университета.

Известно, что специалисты для исследования проверили анкеты молодых мам в Нью-Йорке. Выяснилось, что те роженицы, которым общую анестезию наиболее подвержены послеродовой депрессии. Согласно результатам, это 3% матерей (1158 женщин).

Учёные предлагают отказаться от анестезии и общего наркоза при родах.

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