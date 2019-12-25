Ученые нашли причину опасных осложнений при коронавирусе

Для этого исследователи проанализировали плазму крови 120 пациентов с COVID-19.

Ученые из Университета Альберты в Канаде провели исследование и обнаружили белок в крови, который способствует цитокиновому шторму. Так называют опасное состояние, которое часто становится причиной смерти "тяжелых" пациентов с коронавирусом. Статья была опубликована в журнале mBio.

Так, ученые проанализировали плазму крови 120 пациентов с коронавирусов. У них уровни галектина-9 были выше, чем у людей с ВИЧ и раком. При этом у людей с этими заболеваниями уровень белка тоже выше нормы. В связи с этим ученые предположили, что высокий уровень галектина-9 может служить надежным биомаркером коронавирусной инфекции и возбудителем серьезных осложнений.

Сообщается, что сейчас на рынке нет лекарств, которые предназначены для блокирования галектина-9 у людей.

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