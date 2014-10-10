Город Мачу-Пикчу может быть более древним, чем предполагалось

Исследование показало, что город был постоянно заселен между 1420 и 1530 годами.

Ученые провели радиоуглеродное датирование 26 человеческих костей и зубов из пещер и захоронений города инков Мачу-Пикчу. Исследование показало, что город мог быть построен на два десятилетия раньше, чем предполагали ученые. Об этом сообщает The Guardian.

Для исследования ученые взяли образцы останков, которые принадлежали людям, захороненным в погребальных пещерах Мачу-Пикчу. Могилы были обнаружены там еще в 1912 году, в основном они принадлежали слугам.

Результаты показывают, что теория о развития империи инков, основанная на колониальных записях, требует пересмотра, — сказал ведущий автор исследования, профессор Ричард Бергер из Йельского университета.

В исследовании отмечается, что Мачу-Пикчу между 1420 и 1530 годами был постоянно заселен. Ранее считалось, что жить в этих местах люди стали в 1450 году.

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