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Климатолог предрек увеличение смертности в России из-за волн жары
Сегодня, 12:37
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Климатолог предрек увеличение смертности в России из-за волн жары

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Население страны и отечественная экономика должны быть готовы к изменению климата, считает специалист.

Россия одной из первых столкнется с волнами жары, которые стали следствием глобального потепления. Об этом в интервью "Парламентской газете" завил старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

По его словам, волны будут возникать чаще с каждым годом. Особенно это почувствуют на себе жители российских городов, отметил специалист.

Одним из главных негативных последствий волн жары будут теплые ночи - есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, - когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть.

Александр Чернокульский, старший научный сотрудник РАН

Исходя из этого, считает специалист, необходимо провести мероприятия, которые позволят россиянам и отечественной экономике адаптироваться к меняющимся климатическим условиям. По словам Чернокульского, если этим пренебречь, то страну ждет увеличение смертности населения от жары.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии провели исследование и выяснили, что изменения облачного покрова Земли ускорят глобальное потепление.

Фото: pexels.com

Теги: александр чернокульский, глобальное потепление, изменение климата, рост смертности
Категории: Новости России, Лента новостей,

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