Американские ученые нашли новый способ эффективного похудения

Ученые заявили, что при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира.

Людям, страдающим от проблем с лишним весом, при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира. Об этом сообщило издание Medicalxpress со ссылкой на ученых из Университета штата Джорджии.

Ученые выяснили, что для эффективного похудения и сохранения здоровья нужно укреплять мышцы. Ведь слабые мышцы часто говорят о недостаточной физической активности, стрессах и неправильном питании. Ученые отметили, что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы. Слабые мышцы могут затруднять или делать неэффективной работы над снижением количества жира.

Однако, не стоит забывать, что в борьбе с лишними килограммами не последнюю рол играют генетика, окружающая среда и образ жизни конкретного человека.

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Видео: YouTube/ Workout Motivation