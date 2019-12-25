Учёные нашли людей, невосприимчивых к коронавирусу

Антитело S309 мощно нейтрализует SARS-CoV-2.

Учёные из Америки и Швейцарии нашли людей, невосприимчивых к коронавирусу. Такие выводы приведены в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Согласно исследованию, невосприимчивыми к коронавирусу оказались люди, переболевшие атипичной пневмонией во время эпидемии в 2003 году. В организме тех, кто болел SARS-CoV, вырабатываются антитела, нацеленные на белок. Именно он отвечает за стыковку COVID-19 с рецепторами на поверхности клетки.

В исследовании сказано, что антитело S309 мощно нейтрализует SARS-CoV-2. Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что коронавирусом не заражаются люди, перенёсшие острый респираторный синдром.

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