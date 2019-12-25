Московские власти разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Рост общих показателей смертности во время эпидемии является нормой.

Московские власти разъяснили New York Times статистику смертности от коронавируса. Издание опубликовало письмо руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна. В нём содержатся данные о смертности от коронавируса в столице России.

Хрипун отвечал на обвинения NYT в искажении статистики по смертности от COVID-19 в Москве. По его словам, авторы материала не учли позицию мэрии российской столицы. По его словам, рост общих показателей смертности во время эпидемии является нормой — не только для России, но и для других стран. В пример он привёл происходящее в Лондоне или Нью-Йорке.

В Нью-Йорке от коронавируса за апрель умерло 11 861 человек. При этом общая смертность по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросла на 15 709. В Лондоне за апрель от COVID-19 скончались 3 589 заражённых. Общий прирост смертности по сравнению с апрелем 2019 — 5 531.

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