Ученые нашли гены, которые вызывают ожирение

Были найдены также гены, предотвращающие ожирение.

Ученые из Университет Вирджинии изучили генетический профиль червей C. Elegans для того, чтобы разработать новый подход к лечению ожирения. Так, ученым удалось обнаружить 14 генов, которые отвечают за ожирение и три гена, которые предотвращают его. Статья была опубликована в журнале PLOS Genetics.

Ученые в качестве объекта исследования выбрали червей, так как 70% их генетического состава схожи с генотипом человека. Дело в том, что они могут страдать от ожирения из-за переизбытка в рационе сахара.

Учёные отметили, что также блокировка трех из 14 генов смогла продлить срок жизни червей. Затем ученые протестировали блокировку на мышах, и смогли снизить их вес и уровень сахара в крови.

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