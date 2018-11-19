Учёные изучили тайны возникновения знаменитого Стоунхенджа

Сотрудники Университетского колледжа в Лондоне обнаружили, откуда брались голубые камни для возведения одного из самых знаменитых археологических памятников на планете.

Учёные изучили карьер, из которого брался природный материал долерит. Из этого материала сформированы колонны Стоунхенджа. В отличие от многих других архитектурных памятников, в основе которых лежат геометрически ровные блоки, как, к примеру, пирамиды в Египте, строительные блоки для строительства Стоунхенджа крайне легко сформировать. Это делается путём вбивания клиньев из очень мягкого и неприхотливого материала - аргиллита в свободные пространства между скалами. По найденным в карьере частицам каменного угля, определено время использования данного карьера. Оно совпадает с датой возникновения Стоунхнджа - примерно 3 000 лет до нашей эры. Этой информацией учёные поделились на пресс-релизе EurekAlert!

Учёные опровергли факт о том, что строительные блоки Стоунхенджа имеют иноземное происхождение и доставлялись к месту строительства с помощью морских перевозок. Огромные камни из сарсена, формирующие круг диаметром более 30 метров, имеют другое происхождение и известно только то, что на место Стоунхенджа они были доставлены не сразу, а спустя 500 лет от начала строительства.



Учёные пришли к выводу, что карьер, из которого добывался материал для строительства, располагался в Западном Уэльсе вблизи городка Пембрукшире. В этом районе располагается месторождение голубых камней - Карн Гедок. Несмотря на то, что расстояние от месторождения до Стоунхенджа составляет примерно 300 километров, учёные считают, что именно отсюда доставлены, как минимум, 5 монолитов.

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