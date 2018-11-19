Учёные изучили тайны возникновения знаменитого Стоунхенджа

Учёные изучили карьер, из которого брался природный материал долерит. Из этого материала сформированы колонны Стоунхенджа. В отличие от многих других архитектурных памятников, в основе которых лежат геометрически ровные блоки, как, к примеру, пирамиды в Египте, строительные блоки для строительства Стоунхенджа крайне легко сформировать. Это делается путём вбивания клиньев из очень мягкого и неприхотливого материала - аргиллита в свободные пространства между скалами. По найденным в карьере частицам каменного угля, определено время использования данного карьера. Оно совпадает с датой возникновения Стоунхнджа - примерно 3 000 лет до нашей эры. Этой информацией учёные поделились на пресс-релизе EurekAlert!
Учёные опровергли факт о том, что строительные блоки Стоунхенджа имеют иноземное происхождение и доставлялись к месту строительства с помощью морских перевозок. Огромные камни из сарсена, формирующие круг диаметром более 30 метров, имеют другое происхождение и известно только то, что на место Стоунхенджа они были доставлены не сразу, а спустя 500 лет от начала строительства.
Учёные пришли к выводу, что карьер, из которого добывался материал для строительства, располагался в Западном Уэльсе вблизи городка Пембрукшире. В этом районе располагается месторождение голубых камней - Карн Гедок. Несмотря на то, что расстояние от месторождения до Стоунхенджа составляет примерно 300 километров, учёные считают, что именно отсюда доставлены, как минимум, 5 монолитов.
Фото: Pixabay.com
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