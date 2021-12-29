Ученые из Венгрии доказали, что собаки могут узнать хозяина по одному только голосу

Владельцы животных должны были нейтральным голосом зачитывать рецепты. В 82% случаев собаки оказались точны.

Ученые кафедры этологии Университета Этвеша Лоранда (ELTE) в Венгрии провели исследование, которое доказало, что собакам достаточно услышать голос хозяина, чтобы отличить его от других. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Animal Cognition.

В исследовании приняли участие 28 собак. Ученые смогли продемонстрировать, что при поиске хозяина, животному не обязательно использовать зрение, обоняние или осязание. Пока хозяева играли со своими собаками в прятки, оборудование специалистов зафиксировало, что особи реагируют на голос человека. Владельцы животных должны были нейтральным голосом зачитывать рецепты. В 82% случаев собаки оказались точны. Кроме того, эксперимент показал, что громкость и высота тона голоса позволяла животным легче находить своих хозяев. При этом тембр и звуковые манеры особой роли не играли.

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