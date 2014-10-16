Ученые из Швейцарии изобрели пол, который вырабатывает электричество

С помощью этой энергии можно питать, например, лампочку.

Ученые из Швейцарии изобрели деревянный пол, который способен вырабатывать электричество при ходьбе по нему. Статья была опубликована в журнале Matter.

Выяснилось, что фрагмент пола размером с лист А4 может выработать электричество, которого хватит для питания лампочки, а также для питания калькулятора.

Учёные предположили, что электричество будет вырабатываться из-за трения синтетической одежды о поверхность деревянного пола. Чтобы выработать электричество, дерево пропитали полидиметилсилоксаном, а также нанокристаллами ZIF-8.

Исследовали в хоже эксперимента испытали несколько материалов, которые можно было бы использовать для пола. Предполагается, что в будущем это будет один из основных элементов для умных домов.

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