В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что петербургские учёные нашли способ обмануть коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".
Отмечается, что петербургские учёные намерены "обмануть" коронавирус. Как выяснилось, для инактивации коронавируса необходимы молекулы олигопептидов.
Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" намерены разработать последовательность пептидов, а также платформу биочипа для транспортировки молекул.
Разработка займет от 8 до 10 месяцев.
Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге от коронавируса умерли пять человек.
Фото:pixabay
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