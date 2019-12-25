Ученые ЛЭТИ пришли к выводу, что для инактивации коронавируса нужно использовать молекулы олигопептидов.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что петербургские учёные нашли способ обмануть коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Отмечается, что петербургские учёные намерены "обмануть" коронавирус. Как выяснилось, для инактивации коронавируса необходимы молекулы олигопептидов.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" намерены разработать последовательность пептидов, а также платформу биочипа для транспортировки молекул.

Разработка займет от 8 до 10 месяцев.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге от коронавируса умерли пять человек.

Фото:pixabay