Ученые из России создали универсальное средство для лечения рака

Его можно использовать для лечения самых тяжелых форм заболевания.

Ученые из Томского политехнического университета совместно с другими исследователями из России увеличили на 40% эффективность лечения рака радиоактивным актинием-225. Статья была опубликована в журнале Applied Materials & Interfaces, пишет "РИА Новости".

Отмечается, что радиоактивный изотоп актиний-225 может стать успешным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака, в том числе самых тяжелых. Нюанс в том, что при распаде вещества образуются токсичные продукты. Они накапливаются в печени, почках и селезенке.

Для того, чтобы избежать токсичности исследователи разработали наноупаковку. Она поможет защитить организм в 6-10 раз лучше аналогов. В связи с этим на 40% увеличится эффективность лечения.

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