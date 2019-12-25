В Петербурге на четверть упали объёмы выдачи ипотечных кредитов

За месяц петербуржцы получили ипотеку на сумму 25,5 млрд рублей.

В пятницу, 3 сентября, стало известно о понижении выдачи ипотечных кредитов в Петербурге. Издание "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Центробанка сообщило, что в июле снизилась на 25,4% по отношению к предыдущему месяцу – до 6,1 тыс.

Так, за месяц было получено ипотек на сумму 25,5 млрд рублей. Средняя сумма ипотечного кредита тоже снизилась и теперь составляет 3,2 млн рублей.

Эксперты предположили, что такое резкое снижение связано с изменениями условий льготной программы ипотечного кредитования. Могли также повлиять вводимые Банком России меры, которые направлены на минимизацию риска системного финансового кризиса.

Ранее мы писали, что в России может вырасти средняя ставка по ипотеке.

Фото: Pexels