Ученые из Петербурга создали нейросеть для раннего выявления рака поджелудочной

Нейросеть ЛЭТИ поможет диагностировать рак поджелудочной железы на ранних стадиях.

Команда ученых из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) создала инновационную нейросеть, предназначенную для ранней диагностики рака поджелудочной железы. Разработка позволяет выявлять опухоли еще на начальных стадиях заболевания, когда лечение более эффективно и возможно избежать метастазирования.

Рак поджелудочной железы часто диагностируется на поздних стадиях, что осложняет лечение и снижает вероятность ремиссии. Однако нейросеть, использующая методы глубокого машинного обучения, значительно улучшает точность диагностики. Алгоритм способен сегментировать пораженные участки органа на КТ-снимках, что позволяет врачам быстрее и точнее выявлять рак до его распространения.

В сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром хирургии им. А.В. Вишневского, ученые из ЛЭТИ разработали модель, которая продемонстрировала эффективность выявления патологий с точностью 92,55%. В будущем эта нейросеть будет интегрирована в систему поддержки принятия врачебных решений.

Фото: Piter.TV