Ученые доказали мужскую бисексуальность

Женская бисексуальность доказана уже давно.

Ученые США и Великобритании подтвердили существование мужской бисексуальности.

Женская бисексуальность научно доказана давно. Женщины могут испытывать половое влечение, как к мужчинам, так и к женщинам одновременно. Однако, что касаемо мужчин давно велись споры в научных кругах. Считалось, что мужчина может испытывать влечение или только к женщинам, или к особям своего пола. А те мужчины, которые заявляли о своей бисексуальности, на самом деле гомосексуалы, которые вступают в связь с женщинами из-за социального давления.

Однако, ученые доказали, что мужская бисексуальность существует. Ученые из США и Великобритании провели масштабные исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сообщается, что в ходе научного исследования ученые прикрепили к пенисам мужчин-бисексуалов устройства для определения степени возбуждения. В ходе экспериментов им показывали ролики эротического содержания с участием мужчин и женщин. Выяснилось, что некоторые мужчины действительно испытывают возбуждение к обоим полам. Однако степень бисексуальности оказалась разной. У некоторых большее влечение к женщинам, у некоторых к мужчинам, ну а у третьей группы влечение к обоим полам одинаковое.

Фото: pixabay