Ученые СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке

Их назвали в честь коренных народов полуострова.

Учёные кафедры кристаллографии СПбГУ во время экспедиции на Камчатку открыли три новых минерала. Их назвали в честь коренных народов полуострова – алеутит, корякит, ительменит. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Кристаллическая структура и свойства этих минералов не имеют близких аналогов среди синтетических соединений или известных групп минеральных видов. Находку ученые сделали во время исследования фумарола вулкана Толбачик. Найденный алеутит содержит сразу два отрицательно заряженных иона — арсенатный и ванадатный.

Ученые отмечают, что свойства этих минералов могут быть полезны в сферах высокотехнологичной промышленности.

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Фото: пресс-служба СПбГУ