  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:46
129
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

0 0

Нолан Арбо рассказал о способности играть в игры на компьютере.

Первый пациент с имплантом в мозге от американской нейротехнологической компании основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска Neuralink  в социальных сетях продемонстрировал свои успехи в работе ч чипом. Мужчина показал, как играет в шахматы. Известно, что 29-летний Нолан Арбо пояснил, что около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая. В связи с такими проблемами он перестал чувствовать что-либо, что находится у него ниже плеч. Однако сейчас иностранец может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставлять фигуры на поле. Пациент добавил, что играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку аппарата.

Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась.

Нолан Арбо, пациент

Напомним, что Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека. Стартап создан предпринимателем Илоном Маском в июле 2016 года. 

Илон Маск признался, что страдает от депрессии.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости

Теги: neuralink, наука, технологии, шахматы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии