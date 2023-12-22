МИД назвал решение ЦЕРН не продлевать соглашение с Россией неприемлемым

МИД назвал решение ЦЕРН (Европейской организации по ядерным исследованиям) не продлевать соглашение с Россией неприемлемым и политизированным. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что никакая военно-политическая обстановка на геополитической арене не должна подрывать прогресс, наблюдаемый в сфере научных исследований. В связи с этим Кремль остается открытым к взаимодействию с теми государствами, которые готовы выстраивать отношения на равноправной и взаимоуважительной основе.
Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что 15 декабря 2023 года в ходе закрытого заседания совета ЦЕРНом принято решение не продлевать соглашение о сотрудничестве с Россией.
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Фото и видео: МИД России
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