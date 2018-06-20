Ученые: чрезмерное употребление алкоголя замедляет рост мозга у подростков

Эксперимент проводили на приматах.

Ученые из Национального исследовательского приматов штата Орегон (США) поставили эксперимент, в ходе которого выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя замедляет рост мозга в среднем на 0,25 мм в год. Результаты эксперимента опубликовали в журнале eNeuro.

С помощью МРТ исследователи измерили рост мозга у 71 макаки-резуса, которые потребляли этанол или алкогольные напитки на протяжении всего эксперимента. Возраст особей составлял от трех до пяти лет, что соответствует подростковому периоду человека.

Приматов поместили в клетки с двумя типами поилок, в одной из которых была чистая вода, а в другой спиртовой раствор, идентичный по составу спирту или вину. В течение полугода обезьяны могли подходить к любой поилке неограниченное количество раз.

Ученые наблюдали за испытуемыми, оценивали уровень спирта в организме и наблюдали за изменениями в структуре, объеме и других характеристиках мозга. Эти результаты сравнили с результатами других обезьян, не употреблявших алкоголь.

Эксперты обнаружили, что те обезьяны, которые выпивали, имели значительные нарушения в развитии и росте мозга. Один грамм спирта уменьшал годовой прирост нервной ткани примерно на 0,25 кубических см. Сильнее всего негативные изменения отразились на развитии центра мозга и белого вещества. Кроме того, пострадал таламус — глубинный отдел мозга, отвечающий за перераспределение информации и укрепление памяти.

Ученые отметили, что после того, обезьяны прекращали пить спиртное, скорость роста мозга приходила в норму. Однако пока не ясно, как все это влияет на работу нервной системы на протяжении всей жизни. В будущем исследователи планируют найти ответ на этот вопрос.

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