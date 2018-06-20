Популяция дельфинов резко сокращается из-за аномального потепления

Аномальная жара в 2011 году стала причиной снижения выживаемости дельфинов в заливе Шарк.

Ученые из университета Цюриха пришли к выводу, что в ближайшее время резко снизится популяция дельфинов из-за аномальной жары. Исследователи проанализировали данные с 2007 по 2007 году и опубликовали неутешительные выводы.

Ведущий автор исследования Соня Уальд и её коллеги занялись изучением последствий аномальной жары для дельфинов залива. Учёные выяснили, что резкое повышение температуры воды может стать серьёзной угрозой для живых организмах, находящихся как в основании, так и на вершине пищевых цепей.



Специалисты установили, что негативные последствия аномальной жары в разной степени затронули разные группы дельфинов. Особи, использующие губки, как инструмент для поиска пищи, оказались под меньшим ударом от резкого и продолжительного потепления - их выживаемость снизилась на 5,9 %, что на 6,3 % меньше, чем у их сородичей, не обладающих этим навыком.

В будущем из-за изменения климата морские волны тепла, вероятно, будут "накатывать" чаще. Это вызывает беспокойство не только за долгосрочные перспективы популяций морских млекопитающих, но и за целые океанические экосистемы заключил один из участников исследования Майкл Крюцен.

Напомним, что волна аномальной жары на западе Австралии в 2011 году привела к снижению выживаемости дельфинов в заливе Шарк, входящем в список объектов всемирного наследия. Выживаемость млекопитающих снизилась на 12%, как сообщают учёные в исследовании, опубликованном в Current Biology. Повышение температуры воды более, чем на четыре градуса привело к снижению количества потомства у самок дельфинов и массовой гибели морских трав, которые играют важнейшую роль в местной экосистеме.



Стоит отметить, что температура воды в Мировом океане повышается быстрее, чем прогнозировали климатологи. Если мировое сообщество не будет придерживаясь Парижского соглашения, при котором необходимо ограничить выброс парниковых газов, то к концу столетия средняя температура Мирового океана поднимется на 0,78 градуса Цельсия выше, чем на настоящий момент, что равняется повышению уровня океанов на дополнительных 30 сантиметров.

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