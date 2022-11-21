В Политехе разработали программное обеспечение для промышленной 3D-печати металлов

Ученые из Политеха разработали новшество для металлургической отрасли. Проектом заинтересовались в Ростехе и Росатоме.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали первое в стране программное обеспечение для промышленной 3D-печати металлов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Новая разработка позволит повысить производительность труда в металлургической, авиационной и судостроительной отраслях. Принтер сможет печатать всевозможные металлические изделия для конкретных отраслей промышленности, такие как корабельные винты, корпуса ракет и аккумуляторы.

Этой технологией уже заинтересовались российские университеты и крупные компании, в том числе Ростех и Росатом.

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Фото: Piter.TV