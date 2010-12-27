Ученые Петербурга разработали код для защиты личной информации

"ЛЭТИ" подали заявку на регистрацию изобретения.

Петербургские ученые разработали собственный экспресс-метод создания "штрих-кода человека" по изображениям лиц. Об этом сообщил "Петербургский дневник". По данным издания, для этой технологии используются биометрические QR-коды. Благодаря обновлению ученые могут помочь россиянам лучше защитить личные данные, оптимизировать работу медучреждений и облегчить идентификацию пользователя, а также поиск и распознавание людей. Он полезен для банковской системы и гостиничного бизнеса.

Наши лица надо защищать, это набор данных, которые позволяют идентифицировать человека. Фотография в паспорте или сделанная камерой банкомата – это незащищенная посылка информации прокомментировал специалист из "ЛЭТИ" Георгий Кухарев

Отметим, что новый метод основывается на использовании цветных биометрических кодов: оригинального QR-кода и изображений лиц. Первый содержит сведения о цвете глаз, кожи, волос, губ. ВТорой - о графической информации лица человека: границы области волосы-лоб, бровей, носа и т.д..

Наш код может содержать массу информации. К примеру, обычный код может вместить до 7 тысяч знаков, а наш – около 30 тысяч. Может применяться в идентификации, криминалистике, на границе, в медицине и других сферах добавил спикер

Данные код распознает лицо в краткие сроки, даже если пользователь постарается изменить мимику. Над подобными проектами сейчас работают в Европе и Америке. Эксперт добавил, что Россие надо заниматься проектом сейчас, чтобы потом не было необходимости закупать технологию за границей. В "ЛЭТИ" исследования завершены. Подана заявка на изобретение.

Ранее Piter.tv писал о том, что студенты ЛЭТИ взяли серебро на олимпиаде по инженерной и компьютерной графике.

Фото: Piter.tv

