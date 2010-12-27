Студенты ЛЭТИ взяли серебро на олимпиаде по инженерной и компьютерной графике

Всего в соревновании участвовали 7 петербургских вузов.

Студенты СПбГЭТУ "ЛЭТИ" заняли второе место в региональной студенческой олимпиаде Петербурга по инженерной и компьютерной графике, сообщает пресс-служба комитета по науке и высшей школе.

Команда электротехнического университета, в составе которой были студент 1 курса магистратуры ФИБС Виталий Шмагун и студенты 4 курса бакалавриата ФИБС Илья Ревтов и Дмитрий Гвоздев завоевали серебро на олимпиаде 19 октября, прошедшей на базе Университета ИТМО. Уступили юноши только Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого.

Студенты должны были выполнить чертеж сборки двух деталей с крепежным соединением и аксонометрический вырез, используя программное обеспечение для "КОМПАС-3D" и "AUTOCAD". Спецификацию необходимо было оформить в соответствии с ГОСТ. Участникам помогла подготовка и большое количество практики.

Всего в олимпиаде участвовали 53 студента из 7 петербургских вузов. Победителей наградят в конце ноября.

Ранее студент из Ленинградской области стал финалистом международной олимпиады "IT-Планета 2018/19".

Фото: СПбГЭТУ "ЛЭТИ" / ВКонтакте